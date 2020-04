Grote brand Bussumse rijschool lijkt niet het gevolg van brandstichting

BUSSUM - Een technisch mankement lijkt de oorzaak van de grote brand die vanochtend woedde bij Autorijschool Jan ter Beek in Bussum. De politie heeft tot nu toe geen aanwijzingen gevonden die duiden op brandstichting. Een verband met andere grote branden in 't Gooi de afgelopen dagen is dan ook niet aannamelijk, aldus een politiewoordvoerder.