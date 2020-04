Vrijwel alle Helderse activiteiten rond bevrijding afgelast, herinneringsboekje wel verspreid

DEN HELDER - Vrijwel alle activiteiten die in Den Helder waren gepland rondom 75 jaar bevrijding zijn afgelast. Toch loopt niet alles de soep in. Het herinneringsboekje dat zou worden gemaakt, zal wel gewoon zoals gepland volgende week worden verspreid. Huis-aan-huis krijgen bewoners in Den Helder, Huisduinen en Julianadorp het boekje bezorgd met daarin verhalen van Nieuwediepers die zelf de oorlog hebben meegemaakt.

Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende verhalen. Zoals over de vrouw die als jong meisje door de Duitsers werd opgesloten in de Bethelkerk, of over de twee broers die een bombardement overleefden maar daarbij wel hun ouders en broertje verloren. Of wat te denken van de eenpersoonsonderzeeërs die in de Visbuurt stonden opgesteld? Ook wordt het verhaal van de 'onverschrokken' Helderse burgemeester Govert Ritmeester verteld.

Indrukwekkend is verder de foto waarop de vier kinderen van de omgebrachte kunstenaar Leo Pinkhof staan. Hij woonde tot 1941 in Den Helder met zijn gezin en werd twee jaar later gelijktijdig met zijn vrouw en kinderen in Sobibor vermoord. Enkele jaren geleden werd er in zijn voormalige huis aan de Soembastraat een herinneringssteen aangebracht.

Oorlogsherinneringen

Het boekje wordt vanaf maandag huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Den Helder. Wie meer oorlogsverhalen wil lezen, kan in de Helderse boekhandels voor 6 euro het boek 'Oorlogsherinneringen van een Helderse schooljongen' kopen. Dit is een bundel van 26 verhalen die de nu 87-jarige Jan Bremer uit Den Helder heeft opgepend.

Veel activiteiten rondom 75 jaar bevrijding gaan niet door. Zo zijn enkele concerten afgelast, maar wordt er een andere invulling gezocht voor de diverse herdenkingen in de gemeente. Op 75jaarvrijheiddenhelder.nl is een actueel overzicht te vinden.