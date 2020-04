Gooise GGD heeft nog ruim voldoende coronatesten voor zorgverleners

Elke zorgmedewerker met klachten een een verwijzing van een arts kan zich laten testen. Als de medewerker niet besmet is met het coronavirus kan hij of zij gewoon blijven werken.

De GGD test momenteel onder meer medewerkers van huisartsenpraktijken, ambulancedienst, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verloskunde, kraamzorg, jeugdzorg en GGZ. Dat gebeurt sinds vorige week in zogenoemde 'teststraten' in de parkeergarage van het regiokantoor.

Coronatests waren landelijk eerder nog erg schaars, maar de GGD heeft er nu voldoende. De GGD stelt dat er nu voldoende testcapaciteit is en dat er ruimte is om de testcapaciteit verder uit te breiden als dat nodig is.

Corona in 't Gooi

