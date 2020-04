Zandvoortse eert Hannie Schaft met korte film

OVERVEEN -Ayla van Kessel uit Zandvoort heeft een korte film gemaakt over verzetsheld Hannie Schaft, genaamd Eredaad. Het is een eerbetoon aan de vrouw die Ayla bewondert om haar strijdvaardigheid. Dat de film nu af is, op de dag precies 75 jaar nadat Hannie is geliquideerd in de duinen bij Overveen, is toeval. "Maar 't valt wel mooi samen zo", vertelt Ayla.

In de film is de beslissende scene te zien waarop verzetsvriend Jan Bonekamp (gespeeld door Jurrien Remkes), Hannie (gespeeld door Kris Hutten) probeert tegen te houden van het plegen van een moord.

Het is het moment waarop Hannie besloot om het heft in eigen handen te nemen en Duitsers zelf te liquideren. "We weten dat ze al een tijd in het verzet zat, voordat ze zich bij het gewapende verzet aansloot", vertelt Ayla. "Maar we weten eigenlijk niet wanneer ze voor 't eerst iemands leven heeft genomen."

De film gaat over een belangrijk moment in Hannie's leven waarover praktisch niets beschreven staat in de boeken, maar waar Ayla in gedachten een voorstelling van heeft gemaakt.

Toen Ayla twee jaar geleden als student op de filmacademie van Amsterdam, zelf een onderwerp mocht kiezen om een korte film over te maken, was de keuze snel gemaakt. Medestudenten Thomas Piekhout en Jan Koks sloten zich aan als producent en cinematograaf bij het maken van de film.

Ayla begon zich in Hannie te verdiepen en realiseerde zich dat ze in dezelfde omgeving was opgegroeid als Hannie. "We hebben misschien wel op dezelfde plekken gefietst."

Ayla (29) groeide op in Haarlem en kwam voor 't eerst echt in aanraking met Hannie Schaft toen ze op de erebegraafplaats in Overveen kwam, vijf jaar geleden. Het graf van Hannie viel op tussen alle graven van mannelijke verzetshelden. "Ik was toen zelf 24 en Hannie was ook 24 toen ze werd vermoord. "

Ayla wil met dit beslissende moment laten zien hoe gedreven Hannie was en tegelijkertijd ook de liefde van Jan voor Hannie. "Hij wil haar toch tegenhouden, omdat hij weet dat het leven na zo'n aanslag, altijd anders zal zijn."

Bewondering

Hannie Schaft heeft nog altijd vele bewonderaars voor het verzetswerk en Ayla is zeker een van hen. "Wat ik zo bijzonder vind aan Hannie, is dat ze zo'n levendige jonge meid was. Ze was grappig, vrolijk en tegelijkertijd in staat om op zo'n jonge leeftijd al heel belangrijke beslissingen te nemen."

Afgelast

De film zou eigenlijk op 17 maart in première gaan bij Shortcutz Amsterdam, maar door de verspreiding van het coronavirus is dit niet doorgegaan. "Het is best wel gek dat in een jaar waarin er juist extra aandacht is voor de bevrijding 75 jaar geleden, we ons nu eigenlijk helemaal niet vrij voelen."

Vandaag zouden ook kinderen van de Hannie Schaftschool in Haarlem cadeautjes in de Hannie Schaft-boom in het Kenaupark hangen voor Hannie Schaft. Ook dit is uitgesteld en staat nu gepland voor 16 september, de 100e geboortedag van Hannie Schaft.