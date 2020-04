Noord-Hollandse leveranciers van plexiglas zien de vraag stijgen

NOORD-HOLLAND - Leveranciers van schermen van plexigas zien een toename in de vraag naar hun producten. Dat blijkt uit een belronde van NH Nieuws onder Noord-Hollandse leveranciers. Sommige bedrijven kunnen de vraag nauwelijks aan.

Steeds meer bedrijven bestellen platen van plexiglas om zo de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen. De zogenaamde 'spuug- of spatschermen' of 'coronaschermen' zijn al in supermarkten, apotheken en andere winkels aanwezig.

Ook andere ondernemingen zoals horecagelegenheden bestellen de schermen. "Laatst bestelde een horecabedrijf een hele pallet met plexiglas", laat PlexiglasWorld uit Amsterdam weten aan NH nieuws.

Problemen met levering

Een aantal verkopers kan de vraag maar net aan en dat komt ook door de producenten van het kunststof, die kunnen niet genoeg produceren. Zo liet een leverancier weten op termijn een tekort te verwachten.