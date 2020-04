Vooralsnog elf besmettingen met coronavirus vastgesteld op Texel

TEXEL - Texel kende tot gisteren elf mensen bij wie officieel een besmetting met het coronavirus is vastgesteld. In totaal zijn er tot nu toe acht mensen opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Adobe Stock

Dat hebben de Texelse huisartsen desgevraagd laten weten aan onze mediapartner de Texelse Courant. Van de acht mensen liggen er nog vier in het ziekenhuis. Een persoon is overleden en de andere drie mensen zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Bij zes van de acht is corona bevestigd, bij de andere twee is er een hoge verdenking van besmetting. De vraag hoeveel mensen op Texel in totaal al besmet zijn met het virus is lastig te beantwoorden. Volgens een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is het aantal mensen dat besmet is het tienvoudige van het aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld.

Dat betekent volgens de huisartsen dat op basis van de huidige cijfers tussen de honderd en de tweehonderd mensen op het eiland het virus zouden moeten hebben. Bij de grote meerderheid die zich bij de huisarts meldt, is het ziektebeeld over het algemeen mild. Landelijk wordt gemiddeld vijf procent doorverwezen naar het ziekenhuis. Binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland (650.000 bewoners, verspreid over zeventien gemeenten waaronder Texel) zijn volgens gegevens van het RIVM tot nu toe circa 250 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. De meeste ziekenhuisopnames zijn in Alkmaar (44), de minste in Opmeer (1). In Den Helder zijn tot nu toe acht mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, in Schagen zestien en Hollands Kroon telt 25 inwoners die naar het ziekenhuis moesten.