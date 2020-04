Meowton en Angel wachten in Zandvoort op een nieuwe baas

HAARLEM - De dieren in dierenasiels kunnen zich in deze periode verheugen op extra aandacht. En hoewel de asiels extra in de gaten houden of het dier en het potentiële baasje wel een goede match zijn, is dit een kans voor de 'langzitters'. De diertjes die niet voor ieder gezin geschikt zijn en daarom al een tijdje wachten.

Dierenbescherming

Dierentehuis ’t Kerbert selecteerde een aantal dieren die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Meowton Meowton zet tijdens het spelen soms zijn nageltjes in zijn speelkameraad. Een poging om dit af te leren, heeft erin geresulteerd dat hij dat gedrag meer is gaan vertonen. Hij krijgt nu veel te doen, om hem tevreden te houden. Dierentehuis ’t Kerbert schrijft over hem: "We denken dat Meowton dan ook eerder gelukkig gaat worden in een bedrijfsruimte zonder andere katten, waar hij lekker zijn gang kan gaan dan in een woonhuis."

Dierentehuis ’t Kerbert

Angel Wanneer ze wakker is, staat Angel op standje 'spelen' en touwtrekken is haar favoriet. Dierentehuis 't Kerbert schrijft over haar: "Wandelen in de buurt van water vindt ze geweldig, ze springt in iedere plas water of sloot." Op dit moment wordt haar geleerd om andere honden te negeren, in het verleden zijn er incidenten geweest. Ook hebben wij haar de muilkorf aangeleerd zodat de wandelingen voor haarzelf maar ook voor de omgeving veilig zijn. Angel kan niet samenwonen met andere honden, katten of kinderen.

Dierentehuis ’t Kerbert