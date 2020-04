Explosies gehoord bij grote brand in Purmerend, twee mensen gewond

PURMEREND - Er woedt een grote brand in een pand op de Weberstraat in Purmerend. Volgens de Veiligheidsregio zijn er explosies hoorbaar. Twee personen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De Veiligheidsregio laat weten dat er een vuurwerkkluis aanwezig is in het pand. Of er ook vuurwerk in deze kluis ligt, is niet bekend.

Er komt veel rook vrij bij de brand. Mochten bewoners last hebben van de rook, dan moeten zij ramen, deuren en mechanische ventilatie uitzetten. In de omgeving zijn ook brandresten terecht gekomen.

Wat er precies in brand staat is nog niet duidelijk. Er is een NL-Alert uitgedaan. De brand lijkt af te nemen.