Vlekje, Ollie en Mickey wachten in IJmuiden op een baasje

IJMUIDEN - De dieren in asiels kunnen zich in deze periode verheugen op extra aandacht. En hoewel de asiels extra in de gaten houden of het dier en het potentiële baasje wel een goede match zijn, is dit een kans voor de 'langzitters'. Dieren die niet voor ieder gezin geschikt zijn en daarom al een tijdje wachten.

Dierenbescherming

Dierenopvang Kennemerland in IJmuiden selecteerde een aantal dieren die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Vlekje Hoewel ze graag in het gezelschap van mensen is, wil ze nog niet geaaid worden. Omdat in het verleden over haar grenzen gegaan is, geeft ze die nu duidelijk aan. Onder begeleiding van een gedragsdeskundige leert ze langzaam dat haar grenzen gerespecteerd worden. Omdat ze nog jong is, is er goede hoop dat dit goed komt. Dierenopvang Kennemerland schrijft over Vlekje: "Ze is op zoek naar mensen met geduld, ervaring in het 'lezen' van kattengedrag"

Ollie Deze kater van twaalf jaar oud ligt graag naast iemand op de bank, maar niet op schoot. Een potentiële nieuwe baas moet hem de eerste tijd zijn eigen kamer geven. Dierenopvang Kennemerland schrijft over hem: "De slaapkamer is voor hem verboden terrein want op een dekbed plast hij nog wel eens. Katten als buren zijn niet handig want dan voelt hij zich niet veilig in huis."

Mickey Misschien heeft Mickey last van haar zwarte vacht, waardoor ze minder aantrekkelijk is. Voor haar is een rustig gezin van een of twee personen het meest geschikt. Dierenopvang Kennemerland schrijft over haar: "Ze is verlegen en eenkennig, heeft iemand nodig die haar de tijd geeft om te wennen"

