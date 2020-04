Mogelijk nieuwe invulling na uitstel Zaan de Wandel door crisis

ZAANSTAD - Het zou een feestelijke editie moeten worden, maar het coronavirus gooit roet in het eten. De tiende editie van Zaan de Wandel is uitgesteld. Tijdens de vorige edities is een bedrag van 411.000 euro bij elkaar gewandeld. Verschillende goede doelen als Anna’s Huis en het onderzoeksteam van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis zullen dit jaar niet kunnen bijdragen aan het wandelevenement.

Organisatie: “De huidige omstandigheden, ieders gezondheid en de economische gevolgen die daaruit voortvloeien hebben ons doen besluiten om dit jaar geen beroep te doen op de bedrijven en personen die ons altijd een warm hart hebben toegedragen.”

#STERKMETELKAAR

Hoe het evenement er verder uit zal zien weet de organisatie nog niet. De organisatie is aan het kijken hoe het op een andere manier toch plaats kan vinden. De #STERKMETLKAAR blijven ze dan ook uitdragen. “Juist in deze tijd zijn die drie woorden, waardevoller dan ooit. Vol goede moed kijken we vooruit en hopen we dat iedereen veilig door deze periode komt.