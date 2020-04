Nona, Denzel en Ghadim wachten in Hoofddorp op een nieuw baasje

HOOFDDORP - De dieren in asiels kunnen zich in deze periode verheugen op extra aandacht. En hoewel de asiels extra in de gaten houden of het dier en het potentiële baasje wel een goede match zijn, is dit een kans voor de 'langzitters'. Dieren die niet voor ieder gezin geschikt zijn en daarom al een tijdje wachten.

Dierensteun La Vida/Dierenopvang Haarlemmermeer

De dierenasiels in Hoofddorp selecteerden een aantal van de dieren die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Nona Nona is een erg snel tevreden hond, wel zoekt ze een eigenaar zonder andere dieren die weet hoe je verantwoord omgaat met een krachtige hond. "Nona is een van onze pittige meiden in de opvang en tegelijkertijd ieders oogappeltje. Een zeer gehoorzame dame met een gezonde 'will to please", schrijft Dierenopvang Haarlemmermeer.

Dierenopvang Haarlemmermeer

Denzel Deze hond is groot en robuust. Een potentiële baas moet wel met hem willen voetballen. Zoals Dierenopvang Haarlemmermeer omschrijft: "Je moet wel goed zijn want Denzel is een pro. Na een potje voetbal samen de derde helft op de bank."

Dierenopvang Haarlemmermeer

Timmie Timmie is een 'herder-achtige kruising' en de Dierenopvang Haarlemmermeer omschrijft hem als "Een eigen gereide en even intelligent hondje. Klein van stuk, groots van aards." Timmie heeft een actieve eigenaar nodig met een voorliefde voor de oer-rassen en eigenschappen die daarbij gepaard kunnen gaan.

Dierenopvang Haarlemmermeer

Ghadim Deze hond is ongeveer vijf jaar oud en een paar jaar geleden geadopteerd uit Spanje. Hij zit nu bij Dierensteun La Vida. Het is een lieve hond die op zoek is naar een baas die hem rust en zekerheid kan geven. Een rustige omgeving met een klein huishouden zonder kinderen, liefst buiten de drukke randstad.

Dierensteun La Vida