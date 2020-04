Jeugdige 'bejaardenterroristen' opgepakt: "Ze zouden mij in mijn gezicht spugen"

MONNICKENDAM - Tieners die spugen in trapportalen, schelden en doodsverwensingen maken naar ouderen. In aanleunwoningen bij Swaensborch in Monnickendam krijgen bewoners er vaak mee te maken. "Ze gaan ook niet opzij en dat is nu echt een gevaar. Wij zijn daar nu klaar mee", laat de wooncommissie weten aan NH Nieuws.

Bewoners hebben al langer last van de jongeren. Een bewoner laat weten dat ze veel peuken en blikjes rondgooien. Dit gaat vier uur s'nachts door. Een ander laat weten dat hij door de jongeren gewaarschuwd werd toen hij ze aansprak op hun gedrag. "Je moet oppassen want je kan corona krijgen," werd er naar de bewoner geroepen. "Ze zouden mij in mijn gezicht spugen."

Quote "Er wordt geroepen dat ze kankerlijers zijn en dood moeten gaan" Wooncommissie