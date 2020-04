Dijklander Ziekenhuis neemt extra maatregelen nu reguliere zorg weer opstart

HOORN - Het aantal reguliere bezoekers in het Dijklander ziekenhuis neemt voorzichtig toe. Daarom neemt het ziekenhuis vanaf vandaag extra maatregelen: patiënten en bezoekers worden bij de deur gecontroleerd op symptomen van corona en wachtruimtes worden aangepast.

Dijklander ziekenhuis, Yvette Moeskops fotografie

Ook al is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis al dagenlang stabiel, toch zijn extra maatregelen nodig. “We merken dat de patiëntengroep die de afgelopen tijd minder zichtbaar was, zich nu gelukkig langzaamaan weer begint te melden. Dat betekent meer bezoekersverkeer in het ziekenhuis en daarom vinden wij het nodig om extra maatregelen te nemen", licht woordvoerder Edy Klaassen toe. Testen bij ingang Bij de centrale ingang staan medewerkers klaar die een mondkapje voor hebben, zij vragen of er sprake is van gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan corona. Iedereen die naar het ziekenhuis komt wordt gevraagd om vooraf thuis de temperatuur op te meten. Als dit niet thuis is gebeurd, wordt dit ter plekke gecontroleerd.

Quote "Het kan betekenen dat we bezoekers met symptomen naar huis moeten sturen" Edy Klaassen, woordvoerder

Wanneer er bij patiënten sprake is van symptomen kunnen er extra maatregelen getroffen worden, vertelt Edy Klaassen. "Dat kan zijn door het uitdelen van mondkapjes, maar dat kan ook betekenen dat we bezoekers met symptomen naar huis moeten sturen." Dit geldt niet voor bezoeken aan patiënten die binnen afzienbare tijd komen te overlijden - zij mogen wel bezocht worden. Ook de ontvangstruimtes van de poliklinieken zijn aangepast nu het aantal afspraken op de poli’s toeneemt. Zo zijn er maar een beperkt aantal stoelen beschikbaar zodat anderhalve meter afstand aangehouden kan worden. Wanneer de wachtruimte vol is, kunnen patiënten terecht in een grotere wachtruime in de hal. Toename bezoekers Eerder werd besloten alle niet-dringende poliklinische zorg tot na 20 april uit te stellen. Maar de afspraken die eerder zijn uitgesteld, kunnen nu medisch urgent worden. Alle patiënten met een afspraak worden daarom door het ziekenhuis gebeld of dit door kan gaan of toch uitgesteld wordt. Het ziekenhuis start niet alle zorg weer op; per week wordt bekeken wat wel gedaan kan worden en waar nog mee te wachten.