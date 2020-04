Bewoners verpleeghuis Volendam babbelen erop los in de 'babbelbox'

VOLENDAM - Bij verpleeghuis de Gouwzee in Volendam is een zogenaamde 'babbelbox' geplaatst. Nu kunnen de bewoners gemakkelijk een praatje maken met hun familie. Geluidtechnicus Dennis Sier (Drum) kwam op dit idee en voert gesprekken met andere verzorgingstehuizen om daar ook een babbelbox te installeren.

De Volendammer denkt al aan het uitbreiden van de babbelbox. "Het zorgcentrum in Oosthuizen heeft ook interesse getoond, dus daar ga ik binnenkort een kijkje nemen."

De bewoners van het verpleeghuis waren eerst wat terughoudend, maar daar kwam al snel verandering in. "Volgens de medewerkers van de zorgcirkel is het een uitstapje voor ze en wordt er nu veel gebruik van gemaakt."

Helemaal tevreden is Dennis nog niet: "Ik heb het nu bij de ingang geplaatst, maar er zijn bewoners die niet van de afdeling af mogen. Wellicht kan ik op dak iets organiseren en kunnen er meer mensen gebruik van maken."

Hoe het werkt? "Heel simpel. Een speaker en microfoon aan elke kant, met de schuifdeur er tussen. Een stuk beter dan met elkaar communiceren via de iPad waar de verbinding weg kan vallen."

Corona in Noord-Holland

