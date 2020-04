24-uurs noodopvang voor kinderen van ouders met cruciaal beroep in Alkmaar

ALKMAAR - Ouders met een cruciaal of vitaal beroep kunnen met hun kinderen nu ook ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend terecht bij kinderopvang SKOA en Kiddies in Alkmaar. De opvang is kosteloos.

SKOA

In tijden van corona zien ouders met cruciale en vitale beroepen hun oppasnetwerk steeds kleiner worden. Met het verlengen van de maatregelen zitten veel ouders met hun handen in het haar. "Het is belangrijk dat deze ouders goed hun werk kunnen doen. Het team voor de noodopvang was daarom ook snel rond. Wij willen graag laten zien dat we er voor ze zijn", vertelt een medewerker van de opvang. Online rondleiding Ouders met cruciale beroepen die hun kinderen niet eerder hebben ondergebracht bij SKOA en Kiddies zijn ook meer dan welkom. Omdat rondleidingen niet zijn toegestaan, is een speciale online rondleiding gemaakt van de locatie. Zo kunnen kinderen en ouders zien hoe het er van binnen uitziet en alvast vertrouwd raken met de ruimtes.

Aan ouders die thuiswerken met een huis vol kinderen is ook gedacht. Het team van SKOA en Kiddies plaatst dagelijks filmpjes op Facebook, die als welkome afleiding kunnen dienen. Soms informatief, maar vooral voor de fun. De gemeente Alkmaar en het ziekenhuis kwamen met het verzoek de 24-uursopvang te openen. Van een commercieel belang is geen sprake. De gemeente Alkmaar deelt de kosten met SKOA. De locatie is de Egelantier aan de Houtweg in Alkmaar. Deze locatie heeft alle faciliteiten voor 24-uursopvang, mede dankzij restaurant Smaak, die zorgt voor warme maaltijden en hotel Stad en Land, die beddengoed levert. Ouders in nood kunnen hun kinderen aanmelden voor noodopvang via: noodopvangkinderen@alkmaar.nl