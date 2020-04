Hardraverij Heemskerk solidair met middenstand: "We willen de organisatie uit eigen zak betalen"

HEEMSKERK - Mocht de kortebaandraverij van Heemskerk dit jaar kunnen doorgaan, dan wil de organisatie geen beroep doen op de sponsors van het evenement, maar de kosten uit eigen zak betalen. "Als een gebaar naar de bedrijven die ons al jaren steunen maar het nu moeilijk hebben", aldus Gerard Post Uiterweer van het organisatiecomité.

Fred Segaar/NH Nieuws

De traditionele draverij van Heemskerk staat op de kalender voor 3 september. Post Uiterweer: "Mocht er toestemming komen om bijvoorbeeld vanaf 1 september weer evenementen te organiseren, dan willen we graag van de gelegenheid gebruik maken de hardraverij door te laten gaan. We hebben de reserves. Dan gaan we het niet schrappen omdat we niet genoeg sponsorinkomsten hebben. We zijn solidair, willen graag dat de horeca weer wat kan verdienen."

Post Uiterweer zegt niet alleen te staan in dit initiatief. "Het gevoel dat we elkaar nodig hebben wordt breed gedragen." Het organiseren van een harddraverij met de anderhalvemeter-restrictie is volgens Post Uiterweer onmogelijk. "Nee, dat is geen doen. De harddraverijen zijn echte publieksevenementen. Bij mooi weer staan in Heemskerk op de Marquettelaan tienduizend mensen te kijken." Andere draverijen De kortebaandraverijen van IJmuiden (16 juli), Santpoort (6 augustus) en Beverwijk (13 augustus) worden eerder gehouden en lopen dus een grotere kans onder het strengere regime te vallen. Post Uiterweer: "We meten het afwachten. De persconferentie van de premier op 21 april zal veel duidelijk maken."