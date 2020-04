De 'langzitters' in het zonnetje: Timmie, Ghadim en Vlekje zoeken een nieuwe baas

NOORD-HOLLAND - De dieren in dierenasiels kunnen zich in deze periode verheugen op extra aandacht. En hoewel de asiels extra in de gaten houden of het dier en het potentiële baasje wel een goede match zijn, is dit een kans voor de 'langzitters'. Dit zijn dieren die niet voor ieder gezin geschikt zijn en daarom al een tijdje wachten.

Dierenbescherming

De asiels zitten op dit moment niet zo vol en dat betekent dat de 'langzitters' meer in de schijnwerpers staan. De Dierenbescherming waaronder een heel aantal asiels vallen, heeft het plaatsingsbeleid niet veranderd. "Mensen kunnen nu niet zomaar naar het asiel komen, bezoek is alleen op afspraak.", zegt Carmen Silos van de Dierenbescherming. Eerst vult een potentiële nieuwe eigenaar een formulier in. Daarna volgt een telefoongesprek waar ook wordt doorgevraagd over hoe de week eruit ziet na corona. "Soms haken mensen dan toch af. Als mensen vijf dagen buiten de deur werken na corona, is dat niet de ideale situatie om een hond te nemen." Toch zijn er ook mensen die al van plan waren een dier te nemen, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie. "Sommigen wilden al een dier maar waren er nog niet uit in welke periode dat uit kwam. Die beslissing kan nu eerder genomen worden." Zeker de 'langzitters' willen ze bij de Dierenbescherming liever niet meer terug zien. "Deze dieren hebben na alles dat ze hebben meegemaakt recht op het gouden mandje", zegt Silos. Hoofddorp Timmie is een 'herder-achtige kruising' en de dierenopvang Haarlemmermeer omschrijft hem als: "Een eigen gereide en even intelligent hondje. Klein van stuk, groots van aards." Timmie heeft een actieve eigenaar nodig met een voorliefde voor de oer-rassen en eigenschappen die daarbij gepaard kunnen gaan.

Dierenopvang Haarlemmermeer

Ghadim is ongeveer vijf jaar oud en een paar jaar geleden geadopteerd uit Spanje. Het is een lieve hond die op zoek is naar een baas die hem rust en zekerheid kan geven. Een rustige omgeving met een klein huishouden zonder kinderen, liefst buiten de drukke randstad.

Dierensteun La Vida

Meer langzitters in Hoofddorp vind je hier. IJmuiden Hoewel Vlekje graag in het gezelschap van mensen is, wil ze nog niet geaaid worden. Omdat in het verleden over haar grenzen gegaan is, geeft ze die nu duidelijk aan. Onder begeleiding van een gedragsdeskundige leert ze langzaam dat haar grenzen gerespecteerd worden. Omdat ze nog jong is, is er goede hoop dat dit goed komt. Dierenopvang Kennermerland schrijft over Vlekje: "Ze is op zoek naar mensen met geduld en ervaring hebben in het 'lezen' van kattengedrag"

Dierenopvang Kennermerland

Meer langzitters in IJmuiden vind je hier. Zandvoort Wanneer ze wakker is, staat Angel op standje 'spelen' en touwtrekken is haar favoriet. Dierentehuis 't Kerbert schrijft over haar: "Wandelen in de buurt van water vindt ze geweldig, ze springt in iedere plas water of sloot." Op dit moment wordt haar geleerd om andere honden te negeren, in het verleden zijn er incidenten geweest. Ook hebben wij haar de muilkorf aangeleerd zodat de wandelingen voor haarzelf maar ook voor de omgeving veilig zijn. Angel kan niet samenwonen met andere honden, katten of kinderen.

Dierentehuis ’t Kerbert

Meer langzitters in Zandvoort vind je hier.