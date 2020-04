Extra fietspad voor Eeuwigelaan in Bergen

BERGEN - De Eeuwigelaan in Bergen krijgt er een tweede, betonnen fietspad bij. De kruising tussen de Hoflaan en de Komlaan wordt veiliger gemaakt voor fietsers.

Het nieuwe fietspad aan de zuidzijde wordt aangelegd met grijze betonplaten. Fietsers rijden hierover oostwaarts vanuit Egmond of Bergen aan Zee richting het centrum van Bergen. Het fietspad aan de noordzijde wordt vervangen met asfalt.

Make-over

Het kruispunt van de Eeuwigelaan met de Komlaan en de Hoflaan krijgt een flinke make-over. Zo wordt de Hoflaan een fietsstraat en het nieuwe fietspad aan de zuidkant sluit daar op aan. Fietsers die richting het noorden de Komlaan op willen krijgen voortaan voorrang. Het autoverkeer op de Eeuwigelaan, in de bocht naar de Komlaan, heeft straks voorrang.

De Eeuwigelaan zelf wordt opnieuw bestraat. Omdat er geen ruimte is voor aparte voetpaden, moeten voetgangers aan beide kanten van de Eeuwigelaan gebruik maken van de fietspaden. De vier bankjes aan de zuidkant van de Eeuwigelaan blijven staan, maar het voetpad waar ze nu nog aan liggen wordt een fietspad.

Bomenkap

Voor de herinrichting worden ongeveer dertig bomen worden gekapt. "Maar er worden veel meer bomen teruggeplant", zegt het college. Op de tekeningen staan ruim zeventig nieuwe bomen.

De bewonersvereniging Eeuwigelaan was van mening dat, met de plannen voor een tweede fietspad, de situatie alleen maar onveiliger zou worden voor voetgangers, omdat er te weinig ruimte is voor een apart voetpad. Daar heeft het college niets aan kunnen veranderen.