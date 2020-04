Acht coronagevallen in eerste week van GGD-teststraat in Haarlem

HAARLEM - In de eerste week hebben 129 medewerkers uit de zorgsector zich gemeld voor een coronatest bij de teststraat naast het Kennemer Sportcenter in Haarlem. Acht van deze personen zijn positief getest.

Medewerkers uit de zorg met lichte griepverschijnselen, kunnen hier sinds vorige week door hun werkgever worden aangemeld voor een test. Een woordvoerder van de GGD Kennemerland noemt de eerste resultaten 'fantastisch'. "We hebben weliswaar 8 coronagevallen te betreuren, maar dat betekent ook dat 121 zorgmedewerkers die thuis zaten vanwege hun klachten nu weer aan het werk kunnen."

De woordvoerder verwacht dat het deze week drukker wordt. In aanmerking voor de coronatest komt personeel dat bij zorginstellingen werkt in de Veilgheidsregio Kennemerland, daaronder vallen Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en de IJmond. Dat kunnen ook werknemers zijn die niet in de Veilgheidsregio wonen, maar wel werken. De teststraat is één van meerdere plekken waar zorgpersoneel kan worden aangemeld voor een test.