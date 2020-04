Grote stijging WW-uitkeringen in maart, horecapersoneel en uitzendkrachten verliezen hun baan

NOORD-HOLLAND - Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland is afgelopen maand flink toegenomen. Ten opzichte van februari steeg het aantal WW-uitkeringen met 66 procent. Landelijk steeg het aantal met 42 procent. Zo meldt het UWV. Vooral horecapersoneel en uitzendkrachten vragen WW-uitkeringen aan.

In Noord-Holland Noord waren 1388 nieuwe WW-uitkeringen aangevraagd, dit is een stijging van 58 procent ten opzichte van februari. In de regio's Zaanstreek-Waterland was de stijging het grootst met 74 procent. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond steeg het aantal uitkeringen met 72 procent ten opzichte van vorige maand.

Horecapersoneel en uitzendkrachten

De stijging in het aantal WW-uitkeringen is het hoogst onder horecapersoneel en uitzendkrachten. In Zaanstreek-Waterland steeg het aantal met meer dan de helft bij horecapersoneel (52,3 procent) en uitzendkrachten (56,9 procent). Ook in de cultuursector steeg het aantal WW-uitkeringen met 22,4 procent.

In de regio's Noord Holland Noord steeg het aantal uitkeringen in de horeca (41,4 procent) en bij uitzendbedrijven (38 procent). In Zuid-Kennemerland en IJmond was de stijging in de horeca 34,2 procent en 51,2 procent bij uitzendbedrijven.

Ook winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op de WW-uitkering.

Korte duur uitkeringen

Wat verder opvalt is dat de duur van de meeste WW-uitkeringen maximaal zes maanden is. Hoelang iemand recht heeft op een WW-uitkering is afhankelijk hoeveel arbeidsverleden iemand heeft opgebouwd.