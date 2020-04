De Peiling: Is de 1.5-metersamenleving voor jou haalbaar?

Volgens veel horecazaken is het niet te doen; een restaurant of café openen in de anderhalvemetersamenleving. Toch wordt er op allerlei plekken nagedacht hoe de draad van het leven weer een beetje kan worden opgepakt. In musea, de sportschool, de bioscoop of op het werk. Hoe denk je dat de anderhalvemetersamenleving er voor jou uit gaat zien?

ANP

Niet te doen

De anderhalve-meter regel is voor de meeste horecazaken financieel onwerkbaar, zegt Koninklijke Horeca Nederland. In een kleine kroeg waar voorheen 25 gasten kwamen, passen met de nieuwe regels nog vier mensen. In een gemiddelde discotheek die normaal 300 mensen kon herbergen is nu nog plek voor 40 gasten. De horecabond denkt dat dan de sfeer ver te zoeken is en er niemand meer zal komen. Plexiglas

Eigenaresse Martha Rizou van een Griekse restaurant in Zandvoort is minder negatief en ziet toch wel mogelijkheden. Ze denk eraan om plexiglas te plaatsen tussen de diverse tafels om zo te voorkomen dat gasten in haar restaurant het coronavirus verspreiden.

Musea

Eénrichtingsverkeer wordt in verschillende musea als oplossing gezien om bezoekers voldoende afstand te laten houden. Zo vertelt directeur Maarten van der Meer dat bij openstelling van de Zaanse Schans de bezoekers waarschijnlijk in één richting het gebied in mogen. Ook mogen mensen maar in kleine aantallen bij elkaar zijn, en het aantal personen binnen moet worden beperkt. Lege bioscoop

Voor bioscopen wordt het lastiger om weer open te gaan en de coronaregels in acht te nemen. In de zaal van Filmtheater Hilversum kunnen normaal gesproken 111 mensen. "Als we de anderhalve meter afstand willen waarborgen, betekent dat naast elke stoel drie stoelen vrijgelaten moeten worden en de gehele rij daarachter ook. Dan kunnen er dus maximaal 17 mensen naar film." Wat vind jij?

