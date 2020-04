Na succes vanavond weer live vraag en antwoord met burgemeester Jos Wienen

HAARLEM – Tussen 19:00 en 20:00 uur is er weer een livestream met burgemeester Jos Wienen waarin Haarlemmers vragen kunnen stellen over de coronacrisis. Anders dan de eerste keer, richt deze vraag en antwoord zich meer op jongeren. Je kan de stream live volgen via onze Facebook, de gemeente Haarlem of via mediapartner Haerlems Bodem.

Quote "Dit moeten we nog eens doen" Michael van der Putten

"Na het succes van de eerste keer mag ik vanavond weer", zegt Michael van der Putten enthousiast van onze mediapartner Haerlems Bodem die de livestream verzorgt. "Om de stream dynamischer te maken, hadden we besloten dat er iemand de vragen aan Wienen moest stellen. Dat leek mij wel leuk." Michael krijgt op een scherm de vragen te zien die hij vervolgens vraagt aan Jos Wienen. "We kregen de vorige keer ontzettend veel vragen door, dus toen we klaar waren, was meteen duidelijk: dit moeten we nog eens doen."

Corona Q&A gericht op jongeren De stream vanavond zal zich meer richten op jongeren. "Zeker", zegt Michael, "maar ouderen mogen zeker ook vragen stellen. Het is meer dat we op deze wijze jongeren proberen te betrekken bij de politiek en de coronacrisis. Ik hoop stiekem dat ze met creatieve vragen over bijvoorbeeld uitgaan, gamen, de coronaknot of", hij denkt even na "een leuke vraag over seks. Ik zou wel eens willen zien hoe de burgervader daarop reageert. Ik vind het trouwens tof dat de burgemeester dit doet. Op deze manier in contact komen met Haarlemmers en proberen steun te bieden, vind ik moedig. Volgens mij had hij er al een lange dag op zitten en toch wist hij iedere vraag scherp te beantwoorden. Ik had het hem niet nagedaan."

Stel jouw vraag Wil je iets weten over de crisis, zit je iets dwars of weet je een vraag voor Jos Wienen, bekijk dan de live stream via onze facebook, die van de gemeente Haarlem of mediapartner Haerlems Bodem en stel jouw vraag.