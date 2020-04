Zo bereidt Texel zich voor op de anderhalvemeter-economie

TEXEL - Premier Rutte komt volgende week met nieuwe regels over hoe het verder moet met de anderhalvemeter-samenleving. Op het eiland wordt door horeca, musea en de gemeente al volop gekeken hoe met creativiteit een veilige omgeving gerealiseerd kan worden voor al de zaken op termijn weer open gaan.

Het is stil bij zeehondenopvang Ecomare op Texel. Net als alle musea in Nederland moest Ecomare de deuren vanwege de coronamaatregelen sluiten.

Hoe het na 28 april loopt, weet nog niemand maar bij Ecomare wordt al wel volop nagedacht over hoe het verder moet als de maatregelen versoepeld zullen worden. "We gaan werken met een time-slot waarbij de bezoekers op een bepaalde tijd naar binnen kunnen. Daarna worden ze met een routing langs de tentoonstelling geleid. Een beetje zoals men in Ikea gewend is maar dan zonder short-cuts", vertelt directeur Anneke Schrama

"Natuurlijk mogen de mensen ook naar buiten bij de zeehonden kijken. Er is bij de bassins ruimte genoeg. We gaan alleen geen voederpresentaties meer doen. Die zijn heel populair maar zoveel mensen rond de bassins waarin de zeehonden de vis gevoerd krijgen, geeft onverantwoorde toestanden. Dat doen we dus niet", aldus Schrama.

Zelf pakken

Ivonne Boom van strandpaviljoen Paal 28 is ook aan het kijken hoe ze verder kan als de omstandigheden het misschien binnenkort toelaten. Vooral op het terras buiten ziet ze mogelijkheden. "We zijn van plan steeds om en om een tafel te gebruiken en een tafel vrij te laten. Dat geeft ruimte voor de gasten en we kunnen dan het eten en de drankjes op de vrijstaande tafel zetten waarvan de klant het dan zelf kan pakken", legt Ivonne uit.

"Daarnaast gaan we bij de ingang fonteintjes neerzetten met desinfecterende alcohol erin zodat mensen dat kunnen gebruiken voordat ze binnen komen. Hygiëne en ruimte zijn heel belangrijk."

Veilig

De kledingzaken van Sandor Mantje zijn wel open. Toch denkt Mantje ook hard na over hoe het verder moet in deze coronatijden. Hij wil vooral de ouder Texelaar en de senior toerist de mogelijkheid bieden om zich veilig te voelen in zijn winkels: "Je ziet vaak dat de 60-plussers niet meer naar de winkel komen omdat ze bang zijn. Wij hebben daarom tussen tien en elf uur speciaal een uur vrijgemaakt voor de oudere klanten. Daarnaast kunnen klanten ook op afspraak naar onze winkel komen. Ze krijgen dan ook nog eens een persoonlijk advies", vertelt hij.