Motorblok uit wrak geslingerd bij zware crash in Breezand: automobilist 'aanspreekbaar'

BREEZAND - Een automobilist is vanavond in Breezand zo hard gecrasht dat het motorblok uit het wrak is geslingerd.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur op de Zandvaart. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd, maar het lijkt erop dat de auto tegen een boom in de berm is gebotst, en vervolgens zwaargehavend achterstevoren op de rijbaan is terectgekomen.

Direct na het ongeval werden twee ambulances opgeroepen. Over het letsel van de bestuurder is niets bekend, maar een politiewoordvoerder laat weten dat het slachtoffer aanspreekbaar was. Voor zo ver bekend zat alleen de bestuurder in de auto.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Mogelijk start de politie daar een onderzoek naar.