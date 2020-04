NOORD-HOLLAND - Om 19.00 uur vanavond was de persconferentie waarin premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis en de coronamaatregelen hebben gedeeld.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier