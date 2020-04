Twee bijenvolken van Heemsteedse imker gestolen: "Nog nooit meegemaakt"

Een fruitteler in Jaarsveld, bij Lopik, merkte vannacht dat de twee Heemsteedse volken weg waren. Nog vier zijn er over in de appelboomgaard. Pim: "Die gasten wisten waarvoor ze kwamen. Ze hebben hekken doorgeknipt en de kasten en alles weggehaald. Ik heb dit in 25 jaar nog nooit meegemaakt. Wel brandstichting en dat kasten werden omgegooid, maar dit nog nooit."

Handel

De imker weet zeker dat de daders doelbewust op pad zijn gegaan. "Ze weten dat in deze tijd van het jaar bijenvolken in boomgaarden staan om te bestuiven en honing te maken. Maar honing zat er nog niet in. Ik had ze net afgelopen weekend vanuit Heemstede daarheen gebracht. Ze doen het voor de handel, denk ik. En ze verwachten misschien dat de kasten vol honing zit."

Ketting

Imkers uit het hele land hebben Lemmers vandaag een hart onder de riem gestoken. Ze gaan allemaal met hem op zoek naar de daders. Ook de politie is ingelicht en ook die gaat speuren naar de dieven. "Nu staan er nog vier volken van me in die boomgaard. Ik houd mijn hart vast waar daarmee gebeurt. Moet ik die kasten nou echt aan de ketting gaan leggen?", vraagt hij zich af.

Pim Lemmers is nu zo'n 20.000 bijen kwijt. Hij heeft schade van zo'n 500 euro per kast. Maar het heeft vooral veel tijd gekost om de bijenvolken op te bouwen. "Ik hoop dat ze de daders snel pakken", besluit de verbouwereerde imker.