Overvolle bakken en angst voor besmetting: meer afval op straat sinds begin coronacrisis

NOORD-HOLLAND - Bergen grofvuil naast ondergrondse containers, overvolle kledinginzamelingsbakken en urenlange files voor de milieustraten en afvalbrengstations. Omdat we door de coronacrisis langdurig thuiszitten, willen we meer afval kwijt dan gebruikelijk. NH Nieuws zocht uit waarom in Noord-Holland de afvalstromen her en der stokken.

NH Nieuws/Rita Rikkelman

Om te beginnen de milieustraten. Omdat veel mensen deze periode noodgedwongen gebruiken om thuis te klussen of op te ruimen, willen veel meer mensen grote hoeveelheden afval kwijt. Dat resulteerde de afgelopen weken op meerdere plekken in het land al in lange wachttijden. Al op 28 maart meldde de gemeente Heemstede dat het overige verkeer hinder ondervond van de lange rij wachtende auto's voor de milieustraat aan de Cruquiusweg.

Ook voor de afvalbrengstations van HVC werd die dag het geduld flink op de proef gesteld. Bekijk hieronder beelden uit Schagen, waar zelfs automobilisten werden weggestuurd toen sluitingstijd naderde.

NH Nieuws

Hoewel de inmiddels drie weken verder zijn, wordt er dagelijks nog steeds veel meer afval ingeleverd dan voor de coronacrisis, zegt HVC-woordvoerder Susan Baks. "Er staat bij de afvalbrengstations nog dagelijks een wachtrij van anderhalf à twee uur. Mensen blijven opruimen, en het mooie weer zorgt voor meer snoeiafval." Goed om te weten: files voor afvalbrengstations staan er niet alleen omdat er meer mensen afval komen inleveren, maar ook omdat er vanwege de afstandsregel minder mensen tegelijk tot de stations worden toegelaten. "We kunnen nu maar vijf auto's tegelijk op het bordes toelaten", zegt Baks.

Baks herhaalt een oproep die HVC net als veel andere afvalinzamelaars en gemeenten eerder deden, en nog steeds doen. "Kom bij voorkeur pas na de coronacrisis naar de afvalbrengstations, en nu alleen voor het hoognodige." Daarnaast wordt inwoners dringend verzocht alleen te komen, en er vooral geen gezinsuitje van te maken. 'Meer afvaldumpingen sinds begin coronacrisis' Behalve het zelf naar de milieustraat brengen kun je op veel plekken - ook tijdens de coronacrisis - nog altijd een verzoek indienen om het grofvuil te laten ophalen. Dan moet je er wel rekening mee houden dat het nog een tijdje in de achtertuin staat. "We doen ons stinkende best, maar soms duurt het gewoon een paar weken." Sommige mensen willen echter direct van hun grofvuil af, en hebben het er niet voor over om in de rij voor de milieustraat te gaan staan. Of er sprake is van een toename is niet duidelijk, maar ook tijdens deze coronacrisis ontstaat er naast menig ondergrondse afvalcontainer in de provincie een berg afval. Dat ziet niet alleen HVC, maar ook het Alkmaarse Stadswerk072: "...sinds de coronacrisis dumpt men helaas heel veel afval en is het niet te doen voor Stadstoezicht te controleren."

Ook de wijkmanager van het Purmerendse Weidevenne Michael Lanting ziet een verband. "Zeker in de huidige tijden is het lastig om van (grof)vuil af te komen....Mijn vraag aan bewoners is om hun (grof)vuil niet bij de containers of op straat te dumpen."

Omdat we door het vele thuiswerken op ons huisadres veel meer afval produceren dan voorheen, rijden de vuilniswagens van HVC vaker dan voorheen. Efficiëntie is dan het sleutelwoord, maar als chauffeurs eerst talloze zakken rond de container moet verwijderen, gaat er veel tijd verloren, legt Baks uit. Toch is er volgens Baks naast gemakzucht nog een andere reden voor de toegenomen hoeveelheid gedumpt afval naast ondergrondse containers. "We zien het de laatste tijd vaker omdat mensen bang zijn voor besmetting." Het afvalbedrijf heeft daarom op Facebook een video gedeeld waarin wordt uitgelegd hoe je veilig je afval wegbrengt. Was je handen voordat je afval naar de container brengt en als je weer thuis komt, luidt de eenvoudige instructie. "En zet het vooral niet naast de container, want dat is geen fraai gezicht", benadrukt de woordvoerder. "En als iemand er zak naastzet, kan de volgende denken dat de bak vol is en zijn zak er ook bij zetten."

Sommige afvalinzamelaars en -verwerkers vragen ook nadrukkelijk om afgedankte kleding voorlopig nog even in de kast te laten liggen. Door de coronacrisis is een groot deel van de afzetmarkt weggevallen, meldde mediapartner NOS gisteren. Alle ingezamelde kleding moet nu worden opgeslagen, wat ten koste van de kwaliteit gaat. Zo erg als in Heerlen (zie item van de NOS) is het bij HVC nog niet, vertelt Baks. "Wij zamelen nog kleding in, maar ook bij ons loopt het snel vol", zegt ze. Een ander bedrijf sorteert de HVC ingezamelde kleding voor de kringloop en de export. En van de stilgevallen export ondervinden ook wij hinder." In vlammen op Ook afvalinzamelaar Meerlanden van de gemeente Haarlemmermeer merkt dat sinds we massaal thuiswerker vaker afval naast de container dumpen.

Afval op straat ontsiert het straatbeeld niet alleen, het werkt ook als een magneet op vandalen, die zo'n berg graag in vlammen zien opgaan. Dat was vannacht het geval bij de inzamelingsbakken op de hoek van het Mastbos en Muiderbos in Hoofddorp.

Rita Rikkelman

"Er stonden zoals altijd spullen naast de bakken", vertelt getuige Rita Rikkelman. "Die hebben ze in brand gestoken, maar ze hebben ook brand gesticht in de bak zelf. De brandweer is wel een uur bezig geweest om de bakken met koevoeten open te breken." Inmiddels heeft inzamelaar Meerlanden de bakken weggehaald, laat Rita weten. Of en wanneer de bakken terugkeren is niet bekend. Meerlanden is op dit moment niet bereikbaar voor commentaar. Amsterdam Het probleem van overvolle textielbakken wordt herkend door het bedrijf Sympany, dat onder meer in Amsterdam inzamelt. Het bedrijf raadt mensen aan voorlopig geen kleding weg te brengen, en zakken in ieder geval niet naast volle containers te plaatsen. "De textielcontainers zitten overvol en kunnen niet geleegd worden", twittert het Amsterdamse stadsdeel Zuid. "Hou oude kleding binnen."