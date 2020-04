Wielrenner Bol begrijpt uitstel Tour de France: het is de belangrijkste koers

GIRONA - Voor wielrenner Jetse Bol is het geen verrassing dat de Tour de France is uitgesteld in plaats van afgelast. "Ze doen er alles aan om hem wel door te laten gaan, maar de oorspronkelijke data waren niet meer realistisch."

De Avenhorner, die zelf met zijn Spaanse ploeg Burgos-BH niet meedoet aan de Tour, is niet van mening dat het besluit lang heeft geduurd. "Het is heel moeilijk te voorspellen. Ze willen 'm natuurlijk zo snel mogelijk organiseren, maar dat moet in samenspraak met Tour-organisatie ASO, wielerfederatie UCI en de Franse overheid. Dat maakt het lastig. Ik begrijp dat ze het niet te snel wilden uitstellen, want er blijft nu een beperkte periode over om in te koersen."

Quote "De realiteit is dat de Tour de belangrijkste koers is. 'De Tour wacht op niemand'. Die moet en zal georganiseerd worden" Wielrenner jetse bol

Er werd de afgelopen tijd gesproken over een Tour zonder publiek, maar dat is 'een utopie' volgens Bol. "Ik zou niet weten hoe ze dat willen organiseren bij een koers van bijna 3500 kilometer. Dat is niet haalbaar, denk ik."

Wel of geen Vuelta Bol hoopt dit jaar nog wel een grote ronde te rijden. Hij is samen met zijn ploeggenoten afhankelijk van een wildcard voor deelname aan de Vuelta. "Die zijn nog niet uitgedeeld. Onder de normale omstandigheden zou dat nu al bekend zijn. Ik heb begrepen dat de Vuelta ook pas half of eind oktober van start gaat. De hoop blijft aanwezig, maar weten nog weinig wat dat betreft."

Koersen samenvoegen De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin opperde vorige maand op sociale media om de grote rondes (Tour de France, Giro en Vuelta red.) van dit jaar samen te voegen tot één ronde. Bol vindt het een leuk idee, maar niet haalbaar. "Je hebt dan te maken met meerdere organisatoren. De realiteit is dat de Tour de belangrijkste koers is. 'De Tour wacht op niemand'. Die moet en zal georganiseerd worden. De rest hangt daaromheen."

De wielrenner uit Avenhorn probeert ondanks de coronacrisis wel fit te blijven. "Wielrenners hebben in dat opzicht een voordeel dat ze thuis kunnen fietsen. Het is verre van ideaal. Het is onverstandig om dezelfde trainingsarbeid te verrichten als je binnen zit. Ik probeer de schade vooral te beperken. We gaan pas koersen over elke maanden, dus je moet deze tijd benaderen alsof je in voorbereiding zit voor het nieuwe seizoen."