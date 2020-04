Bilal zit al weken vast in Marokko: "Het voelt alsof we worden vergeten"

HEERHUGOWAARD - Honderden Nederlanders met een dubbele nationaliteit zitten momenteel vast in Marokko. Zo ook Bilal* (29) uit Heerhugowaard. "Het voelt alsof we worden vergeten."

Wikimedia Commons/Sidimomo

Op 29 februari vertrok Bilal vanuit Nederland met de auto via Spanje naar Marokko. Hij ging op bezoek bij zijn familie en zou daar twee weken blijven. Door de coronacrisis ging heel het land op 20 maart in lockdown. Sindsdien zit hij vast in het Rifgebied.

Toeristenvrees "Er heerst hier veel angst voor toeristen, omdat het virus van buitenaf komt. Mensen zorgen wel dat ze ver bij je uit de buurt blijven. Wie niet bij familie kan verblijven, slaapt en eet gratis in hotels", vertelt hij.

Quote "Ik ben blij dat ik in de Rif zit, en niet in één van de grote steden" Bilal

"Er gelden strenge maatregelen in heel Marokko, maar ik ben ben blij dat ik in de Rif zit en niet in een van de grote steden. Op straat patrouilleert het leger en de politie. Ze controleren of mensen en winkels zich aan de regels houden. Bijna alles is dicht. De winkels die open zijn, mogen een paar uur per dag open en er is een avondklok ingesteld. Na 18:00 uur mag niemand niet meer naar buiten."

Dubbele nationaliteit Honderden Nederlanders met een dubbele nationaliteit proberen Marokko sinds 20 maart tevergeefs te verlaten. Sinds de noodtoestand is uitgeroepen, weigert het land om onduidelijke redenenen Nederlandse repatriëringsvluchten.

Hoewel Nederlanders dus vastzitten, lukt andere Europese landen wél om burgers terug te halen. Bilal vermoedt dat de verslechterde relatie tussen Marokko en Nederland een reden kan zijn. Toch heeft ook hij geen idee wat er precies aan de hand is. "Ik lees het nieuws vanuit Nederland en mijn familie houdt mij ook op de hoogte. Met de Nederlandse ambassade in Rabat heb ik geen contact, dat heeft toch geen zin. Voorlopig zit ik hier nog wel vast."

Taalbarrière Vanuit de Marokkaanse media wordt hij ook niet veel wijzer. "Op tv wordt er hier weinig tot niet over gesproken, zegt mijn familie. Ik zou het zelf niet weten want ik spreek en versta geen Arabisch. Mijn familie en ik spreken alleen Berbers met elkaar."

Bilal heeft geen dubbele nationaliteit, maar een Marokkaans paspoort en een Nederlandse verblijfsvergunning. Voor de Marokkaanse autoriteiten is hij dus een Marokkaans onderdaan die als zodanig behandeld wordt. Als andere Marokkanen het land niet mogen verlaten, geldt dat ook voor Bilal, ondanks dat hij in Nederland woont.

Quote "Gelukkig krijg ik van mijn familie in Nederland wat financiële steun en kan ik voorlopig overleven" Bilal

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft meerdere dringende oproepen aan Marokko gedaan om Nederlanders terug te laten keren. Dat leverde slechts een mager succesje op. Vijf volwassenen en een baby werden deze week terug naar Nederland gehaald. Het ging om acute, schrijnende gevallen met een sociaal-medische noodzaak.

Gevangenis "Zolang we de regels allemaal blijven volgen, komt het uiteindelijk wel goed" denkt Bilal. "Zelf ben ik niet bang voor het virus, maar het lijkt wel een gevangenis. Het voelt alsof we hier begraven zijn. Gelukkig krijg ik van mijn familie in Nederland wat financiële steun en kan ik voorlopig overleven. Ik hoop dat Nederland ons niet vergeet en dat ik snel weer bij mijn familie en vrienden ben."

Ondanks de schrijnende onzekerheid blijft Bilal positief. "Ik heb de situatie maar geaccepteerd. Dit kan nog wel weken, misschien maanden duren. Ik zit voorlopig prima bij mijn familie en het leven is hier goed. Ik maak wandelingen en ik eet alleen biologisch. Ik probeer het maar te zien als een gezonde, lange vakantie."

*De naam van de Heerhugowaarder in het artikel hierboven is om privacyredenen gefingeerd. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.