Cynthia verloor pasgeboren kindje midden in de coronacrisis: "Crematie regelen via WhatsApp"

BEVERWIJK - Als de 35 weken zwangere Cynthia vorige week woensdag voor een routinecontrole bij de verloskundige is, blijkt het hartje van haar ongeboren kind veel te snel te kloppen. Ze gaat naar het ziekenhuis voor een hartfilmpje en niet veel later bevalt ze via een keizersnede van haar dochtertje Leyla, die negen uur later overlijdt. Te midden van de coronacrisis proberen Cynthia en haar vriend Wilfred een crematie te regelen en te rouwen om Leyla's dood.

"We zijn een crematie aan het regelen via WhatsApp. Dat is zo onpersoonlijk. Ik zit kistjes te zoeken op internet", vertelt de Beverwijkse. "Je wil gewoon je geliefden om je heen, maar dat kan niet. Iedereen moet afstand houden en dat is zeker nu zo ontzettend moeilijk." Naast dat het zwaar is voor het stel om een crematie te regelen, lopen ze tegen veel praktische problemen aan. "Bijna alle bloemisten in de buurt zijn dicht. Gelukkig ken ik er eentje die voor ons de bloemen regelt. Vandaag doen we pas de rouwkaartjes op de bus terwijl vrijdag al de crematie is. Normaal kun je zo zeggen 'dat wil ik anders', maar ook dat moet nu op afstand'." Maximaal dertig mensen Voor de crematie mag het stel conform de RIVM-richtlijnen maximaal dertig mensen uitnodigen. Volgens Cynthia is dat haast niet te doen. "Ik en mijn vriend tellen mee. Degenen die de crematie doet, de fotograaf de uitvaartverzorger. Je zit zo aan de dertig mensen. Mensen die nu niet kunnen komen, gaan in onze straat staan. Hier hebben we toestemming van de politie en het RIVM voor nodig. Dat is gelukkig geregeld. Het is ontzettend veel gedoe allemaal", vertelt Cynthia.

Quote "De kraamzorg heeft kunnen regelen dat onze familie toch langs mag komen" Cynthia

Behalve het verwerken van de dood van haar dochtertje moet Cynthia ook herstellen van de wond van de keizersnede. "Veel komt dus bij mijn vriend terecht. Gelukkig heb ik kraamzorg en kan onze familie af en toe langskomen. Dat was een geregel want normaal mag het niet om de kraamzorg te beschermen. De kraamzorg heeft overlegd met haar leidinggevende en uiteindelijk hebben we kunnen regelen dat familie toch langs mag komen. Heel fijn", aldus Cynthia. Vriend Wilfred is van beroep dakdekker en werkt ondanks de coronacrisis gewoon door. "Hij staat de hele dag buiten dus snottert soms weleens wat. Dat zorgt weer voor nieuwe moeilijkheden. Toen ik nog in het ziekenhuis lag, wilde hij even een luchtje scheppen maar kwam haast niet meer binnen. Je moet dan meteen uitleggen wat er aan de hand is."

Ondanks alles denkt Cynthia niet dat haar dochtertje nog had geleefd als er geen crisis was geweest: "Ik heb maar één afspraak met de verloskundige gemist. Het was puur toeval dat ze er tijdens mijn afspraak achterkwamen dat het hartje van mijn kind veel te hard klopte. Maar toch vrees ik wel voor andere zwangere vrouwen. Wat nou als je zelf niet helemaal fit bent en je mag niet naar een afspraak komen? Dan kunnen er zomaar dingen over het hoofd worden gezien", benadrukt ze. Daarnaast vindt ze het scheef dat het werk voor anderen beroepen gewoon doorgaat. "Mijn vriend moet in de auto met collega's naar werk en staat soms in een drukke lift. Waarom mag dat wel doorgaan en andere beroepen niet. Ik hoop echt dat we hier goed over nadenken met z'n allen." Aanstaande vrijdag is de crematie van Leyla. Ze ligt nu thuis bij haar ouders.