Longverpleegkundige Nina (53) had corona: "Niet de hond piepte zo, dat was ik zelf"

DEN OEVER - Ze is niet getest, maar ze had alle symptomen van corona. De 53-jarige Nina Muller uit Den Oever, longverpleegkundige in het Dijklanderziekenhuis in Hoorn, was een maand lang goed ziek. "Soms dacht ik de hond te horen piepen, maar was ik het zelf."

Het begon op dinsdag 10 maart. Nina's vriend Jenno Brookman (60) werd ziek. Hij was vijf dagen daarvoor in Noord-Brabant geweest en had alle symptomen van het coronavirus. "Dus de GGD had tegen hem gezegd dat hij er maar vanuit moest gaan dat hij het ook had", zegt Nina. "Ondanks dat we apart gingen slapen, kreeg ik vier dagen later ook klachten."

Alles afvinken

Het was voor haar klip en klaar dat ze ook corona had. "Ik kon alles afvinken. Hoesten, keelpijn, hoge koorts, hoofdpijn. Omdat we nog maar in het begin van de coronacrisis zaten, mocht ik aanvankelijk wel werken nadat mijn vriend ziek werd. Pas als ik me niet goed zou voelen en koorts zou krijgen, moest ik thuis blijven."

Dat begon dus een paar dagen later. "Zaterdag 14 maart begon het met hoesten en keelpijn. Geen koorts, wat een vereiste was om thuis te blijven. Dus ik ben maar wel naar mijn werk in het Dijklanderziekenhuis in Hoorn gegaan. Toch vertrouwde ik het niet en had ik voor de zekerheid een mondkapje voor."

In de loop van de dag werd er een maatregel afgekondigd dat twee keer per dag de temperatuur van de medewerkers moest worden gecontroleerd. "Ik voelde me al minder goed en er bleek inderdaad iets te zijn veranderd. Ineens had ik 38,4 graden koorts."