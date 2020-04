Vrouw (54) uit Nieuwe Niedorp omgekomen bij auto-ongeluk in Waddinxveen

NIEUWE NIEDORP - Een auto-ongeluk in Waddinxveen heeft vanochtend het leven gekost aan een 54-jarige vrouw uit Nieuwe Niedorp.

De vrouw reed rond 6.45 uur in de Zuid-Hollandse plaats over de N207 (Henegouwerweg) toen het misging. Ze raakte door onbekende oorzaak van de weg en belandde ondersteboven in het water.

Toen de hulpdiensten bij het wrak aankwamen, was het slachtoffer al overleden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarvoor wordt getuigen van het ongeluk zich te melden.