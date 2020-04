College Alkmaar trekt 10 miljoen extra uit voor aanpak coronacrisis

Het is nog maar de vraag of Alkmaar het miljoenenbedrag ook daadwerkelijk mag gebruiken. Dat moeten eerst worden goedgekeurd door de raad, tijdens de digitale raadsvergadering op 23 april.

Waar dat bedrag vandaan moet komen, is nog onduidelijk. Dijkman benoemt daarvoor verschillende mogelijkheden. Zo kan de meerjarenbegroting van 2020 - 2024 aangepast worden. Ook zou de gemeente een deel van haar aandelen kunnen verkopen.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier