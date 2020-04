Weesp 'feest' toch op Koningsdag: "We werken aan een dagvullend programma"

WEESP - Het wordt dan wel heel anders dan anders, maar toch viert Weesp dit jaar Koningsdag. De Weesper oranjevereniging werkt aan heus feestprogramma, maar wel voor thuis of in de tuin.

Normaal gesproken staat het plein voor het stadhuis van Weesp elke Koningsdag 's ochtends vol om, na een feesttoespraak van de burgemeester, samen het Wilhelmus te zingen. Dat moet dit jaar ook gaan gebeuren. "Maar dan hopen we dat Weespers op straat of in hun tuin of op het balkon gaan staan om het volkslied mee te zingen", vertelt Gerda de Weerdt, de voorzitter van de Weesper oranjevereniging. "Het zou toch mooi zijn als mensen dat gaan doen. We proberen ook of de burgemeester gewoon z'n toespraak kan houden, gewoon op het balkon van het stadhuis. Maar dan voor een camera."

Samen het Wilhelmus zingen

Samen het volkslied zingen moet slechts het begin zijn van een volle feestdag. "Veel kan nu natuurlijk niet, maar aan de andere kant is er ook heel veel wel mogelijk. Maar we moeten creatief zijn. We zijn al tijden aan het brainstormen met de oranjevereniging zelf en andere verenigingen om ons heen. Koningsdag hoort erbij. Juist nu is saamhorigheid belangrijk. Dan kun je zo'n feestdag niet over slaan."

Als het aan de Weespers ligt gaan veel traditionele koningsdagactiviteiten gewoon door. "Als je muziek kunt maken bijvoorbeeld. Normaal gesproken zou je dan op de vrijmarkt gaan staan, maar dat kan nu niet. Maar ga gerust in je tuin staan, maak een filmpje en stuur het ons op. Zo hopen we op heel veel leuke bijdragen van bekende en minder bekende Weespers. Alles is welkom, kom maar op."

De Weesper oranjevereniging start zelf een livestream, waarop alle bijdragen de hele dag door te zien zijn.

Speurtocht, koekhappen en meer

Er wordt gewerkt aan meer activiteiten. "We denken nog aan een speurtocht of oud-Hollandse spelletjes, maar dan thuis. En een kleurwedstrijd. Veel Weesper ondernemers zijn enthousiast en hebben ook al prijzen beschikbaar gesteld. Het moet echt een hele leuke Koningsdag worden. Van afgelasten willen we echt niets weten."