Haven Volendam is fysiek weer open, niet toegankelijk voor passanten

VOLENDAM - De haven van Volendam is fysiek weer open, nadat de haven op Goede Vrijdag werd afgesloten door middel van een botter. Vanwege het coronavirus en de verwachte drukte in het paasweekend besloot de gemeente de haven volledig af te sluiten.

Een botter blokkeerde afgelopen vrijdag de in- en uitgang van de haven in Volendam. Een drastisch besluit van de gemeente, maar havenmeester Nicolien van den Brink kan het allemaal wel begrijpen. "Als er dit weekend zoveel bootjes komen, dan kunnen we de anderhalve meter niet realiseren."

Het besluit zorgde voor boze reacties bij de vaste ligplaatshouders in de haven van het vissersdorp. "Het vaarverbod op de grachten snap ik wel. Daar is veel drukte, maar hier op de zee moet het kunnen" zegt Nico Klinkenberg die zijn sloep al jaren in de haven van Volendam heeft liggen.

100 belletjes

Op aandringen van een paar leden van de plaatselijke zeilvereniging werd er aan de gemeente gevraagd of de haven niet open kan blijven voor de vaste ligplaatshouders.

"We bevinden ons in een bijzondere situatie waarbij er soms radicale keuzes gemaakt moeten worden om in dit geval de veiligheid en gezondheid beter te kunnen handhaven", legt Kees Steur van de gemeente Edam-Volendam uit. "Wij kregen vanaf begin vorige week al 100 belletjes van passanten die Volendam wilden aandoen. Hier krijg je dus ook de overige watersporters erbij. Dit terwijl er dagelijks wordt gevraagd thuis binnen te blijven."

Niet toegankelijk voor passanten

"De botter tussen de twee havenhoofden is dinsdag weggehaald en wordt voorlopig tot nader order niet teruggeplaatst", aldus Steur. Op de havenhoofden wapperen twee rode vlaggen en dat betekent dat de haven niet toegankelijk is voor passanten. Op de vraag van de ligplaatshouders, of er ook nog een bord wordt geplaatst om deze boodschap duidelijk te maken, kon de gemeente nog geen antwoord geven.