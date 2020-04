Haarlemmer Mino Raiola uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander in voetballerij

HAARLEM - Zaakwaarnemer Mino Raiola is door het voetbalblad Voetbal International uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander in de huidige voetbalindustrie. De Haarlemmer troeft daarmee Ronald Koeman (tweede) en Johan Cruijff (derde) af.

Raiola, spelersmakelaar van Zlatan Ibrahimovic, Matthijs de Ligt en Erling Haaland, reageerde bij VI: "Cruijff is een icoon, ik niet. Hij heeft met zijn ideeën over voetbal zo ongelooflijk veel adepten over de hele wereld, dat die ideeën dus wel heel goed moeten zijn."

"Zijn invloed duurt al ruim vijftig jaar en gaat na zijn dood gewoon door. Dat is bijzonder", vervolgt de Haarlemmer. "De eerste plaats in jullie verkiezing maakt me toch bescheiden trots, omdat het best lang heeft geduurd voordat het publiek en de mensen me begrepen. Dat ik nu word gezien als Nederlander en niet meer als die Italiaan, vind ik bijna net zo leuk."

VI maakt de rest van de lijst woensdag openbaar.