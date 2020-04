Start schoonmaken bodem Zwaanshoek: "We zijn blij dat het aangepakt wordt"

HAARLEMMERMEER - De provincie en de gemeente beginnen 20 april met het opruimen van de vervuilde grond aan de Hanepoel in Zwaanshoek. Begin jaren zeventig zat er een lakspuiterij op een industrieterrein die chemische oplosmiddelen gebruikte.

Voorzitter Wim Kruit van de Dorpsraad Zwaanshoek is blij dat er deze maand begonnen wordt met het schoonmaken. Maar erg veel zorgen hebben de Zwaanshoekers zich niet gemaakt over de vervuiling, vertelt de dorpsvoorzitter.

"Alleen in het begin een beetje. De burgers zijn daarna goed geïnformeerd en bij elke procedure betrokken door de gemeente", zegt Kruit. De Zwaanshoekers zijn vooral blij dat straks daar eindelijk nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.

'Niet spoedeisend'

Dat er nu pas wordt gesaneerd, komt doordat de provincie in eerste instantie sprak over een 'ernstige, maar geen spoedeisende' vervuiling. De grond hoefde niet opgeruimd te worden, zolang er niet in werd gewerkt. Maar dat veranderde nadat Haarlemmermeer met plannen kwam om bij de Hanepoel een nieuwbouwwijkje te bouwen. En dus moet de grond alsnog worden gesaneerd.

Sanering

Om de vervuilde grond rond de Hanepoel schoon te maken worden miljarden bacteriën in de bodem geïnjecteerd. Die vreten als het ware de verontreiniging op. Op die manier hoeven er ook geen panden worden gesloopt. De sanering moet in 2027 zijn afgerond.