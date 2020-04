Speciale gratis app om te checken of je corona hebt

De corona-check app is gemaakt door het OLVG in Amsterdam en nu ook door mensen in de omgeving van het Spaarne Gasthuis en huisartsen in deze regio te gebruiken. Deelnemers vullen in op de app of ze klachten hebben zoals hoesten, kortademigheid en koorts. "Maar ook als je geen klachten hebt, kun je je aanmelden", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Elke dag vullen deelnemers gegevens in op de app. "Er zit slimme techniek achter die de ingevulde gegevens in de gaten houdt. Als er geen medische reden voor contact is, volgt een automatisch bericht. Wanneer daarvoor wel reden is, geeft de techniek door aan een medisch team dat degene moet worden gebeld. Deelnemers kunnen zelf ook aangeven dat ze gebeld willen worden." Er staat ook algemene informatie in over het coronavirus.

Ontlasten

De app is bedoeld voor de inwoners van het verzorgingsgebied van het Spaarne Gasthuis die zo geïnformeerd kunnen worden. De app is onder meer ontwikkeld om (huis)artsen te ontlasten omdat zij veel worden gebeld door mensen die vragen hebben over hun klachten en corona.

Het Spaarne Gasthuis wijst erop dat de app niet de reguliere zorg vervangt. Als mensen dringend hulp nodig hebben, moeten ze de huisarts of 112 bellen. Aanmelden voor de app kan via deze link.