De Peiling: Boa's bewapenen tijdens coronacrisis?

Hersenschudding Tijdens het paasweekend raakten vier boa's gewond op de Pieter Calandlaan in Amsterdam. Ze werden belaagd door een groep van ongeveer tien personen. Eén boa liep een hersenschudding op door het gebruikte geweld.

Blote vuisten

In Rotterdam spraken twee boa's zes mannen aan die zich niet aan de coronaregels hielden. Daarop kwamen er plotseling 14 anderen aanrennen en ontstond er een enorme vechtpartij. De boa's drukten op een noodknop, waardoor er nog tien handhavers ter plaatse kwamen. Ook de politie werd gewaarschuwd. Die arriveerde na 9 minuten. De boa's moesten zich al die tijd met de blote vuisten tegen de grote groep verdedigen. Vijf boa's raakten gewond.

Meer incidenten

Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond krijgt meer meldingen van incidenten van handhavers die met agressief publiek te maken krijgen. Volgens Kuin zorgt de coronacrisis er voor dat handhavers een wapenuitrusting, bestaande uit pepperspray en wapenstok, harder nodig hebben dan ooit. "Het gaat immers per definitie om handhaven tegenover groepen van drie of meer personen en om forse boetes die e moeten opleggen. Beide omstandigheden leiden per definitie tot meer weerstand en agressie"

Wat vind jij?

Kuin heeft minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie nu in een brief om snelle maatregelen gevraagd zodat boa's bewapend de straat op kunnen. vind jij dat een goed idee?