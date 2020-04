Schiphol overtrad regels in luxe lounge: lopend buffet opgedoekt

Schiphol heeft tegen de regels in reizigers voorzien van een lopend buffet in de luxe Aspire Lounge. Sinds 15 maart mogen cafés en restaurants, waaronder op Schiphol, geen eten en drinken serveren, maar uit berichtgeving van NH Nieuws bleek dat de Aspire Lounge nog steeds wachtende reizigers een buffet aanbood.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Direct na het verschijnen van dit artikel stelde de Tweede Kamerfractie van de SP vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Kamerlid Cem Laçin wilde dat Van Nieuwenhuizen meteen actie zou ondernemen en de lounge liet sluiten. Uit haar antwoorden blijkt dat burgemeester Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer meteen na publicatie van het artikel de marechaussee op de lounge heeft afgestuurd om te handhaven. Volgens Van Nieuwenhuizen zijn de buffetactiviteiten daarna meteen gestaakt.

Zorgen van personeel

Medewerkers die in de lounge werken lieten vakbond FNV weten zich grote zorgen te maken over hun gezondheid. De personeelsleden moesten in de buurt van reizigers komen om bijvoorbeeld gebruikt servies af te ruimen en liepen daarbij het risico om besmet te worden met het coronavirus.

De Aspire Lounge is een van de acht lounges op Schiphol, waar onder andere business class-passagiers in een luxe omgeving op hun vlucht kunnen wachten. Sinds 15 maart geldt ook voor deze lounges dat eten en drinken serveren verboden is. Afgehaald eten meenemen is nog wel toegestaan. Volgens Van Nieuwenhuizen mogen de lounges open blijven om in te wachten.

Angstcultuur

Bij FNV komen ook meldingen binnen van Schipholpersoneel dat bang is om zich ziek te melden. Van Nieuwenhuizen reageerde in dezelfde Kamerbrief met antwoorden dat zij het zorgelijk vindt dat werknemers ziek personeel toch laten doorwerken. Volgens haar zijn de RIVM-richtlijnen duidelijk en moeten werknemers met onder andere koorts gewoon thuis kunnen blijven.

Moreel appèl

"Het kabinet doet een moreel appèl op alle werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen", zegt Van NIeuwenhuizen. "Werkgevers hebben bovendien de plicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers, in dat kader dient de werkgever ook de richtlijnen van het RIVM na te leven."

"Het is absoluut de bedoeling dat mensen die ziek zijn en koorts hebben thuisblijven, ongeacht waar ze werken. Dat is echt de enige manier waarop we dit virus kunnen bestrijden. Werkgevers kunnen straks als er sprake is van omzetverlies bovendien een deel van de loonkosten terugkrijgen van de overheid."