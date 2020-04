Zorgen bij dierenasiel Amsterdam door grote toename adoptieaanvragen voor honden

AMSTERDAM - Veel Amsterdammers zitten tijdens de coronacrisis alleen thuis en hebben weinig redenen om naar buiten te gaan. Voor een deel van hen is dat een reden om een hond te nemen, maar dat is geen goede zaak volgens Dierenopvang Amsterdam.

Het asiel ervaart een grote toename van aanvragen voor het adopteren van honden. "Het is leuk dat je nu alle tijd hebt, thuis zit en lekker naar het bos kan", zegt dierenverzorger Esther Balfoort. "Maar over een paar maanden, als het gewone leven weer begint, wat doe je er dan mee?"

De medewerkers zijn bezorgd omdat ze denken dat potentiële adoptanten onderschatten hoeveel tijd het kost om een hond te hebben. "Een hond moet echt leren om alleen thuis te zijn, dat moet je per minuut opbouwen", legt Esther uit. "En als dat niet goed gebeurt, dan is de kans groot dat de hond in paniek raakt en dingen gaat slopen of gaat blaffen. Dat is niet leuk voor de baas, maar ook echt niet leuk voor de hond."

Puppy Chat

Om het wel voor iedereen leuk te houden kunnen potentiële hondenkopers vanaf vrijdag met al hun vragen terecht bij Puppy Chat. Bedenker Marélie Sweep van Petplan Nederland vertelt dat je met alle vragen terecht kan op de chat. 'Ik hoop dat mensen ook vragen stellen over hoe ze het aan moeten pakken met hun hond als ze straks weer aan het werk gaan, zodat ze daar ook echt goed over gaan nadenken.'

Een belangrijke vraag die een potentiële hondenkoper zich moet afvragen is volgens Marélie: "Wilde ik ook al een hond voordat de coronacrisis kwam? En als dat niet zo was, ga dan eens nadenken waarom dat zo was."