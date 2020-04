Huiberts naar handbalsters Volendam

"We zijn met elkaar op gesprek gegaan en daar kreeg ik direct een goed gevoel bij. Door het aanbod van keeperstrainingen en de faciliteiten kan ik me in Volendam goed doorontwikkelen. Ik heb bij VOC veel geleerd, maar had wel op een andere manier afscheid willen nemen. We waren nog vol in de race om prijzen, maar kunnen het seizoen door het coronavirus niet afmaken. Met de Volendamse meiden verwacht ik ook veel te kunnen leren en bereiken", laat Huiberts weten in een persbericht van de Volendammers.

Trainer Mark Ortega is blij met zijn nieuwe aanwinst. "Ze is jong, talentvol en komt over van een goede club. Ik heb al veel videobeelden van haar bekeken en zag gelijk dat ze een directe versterking is voor ons team", aldus Ortega.