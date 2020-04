Drugshond vindt twintig kilo heroïne in verborgen ruimte woning Zaandam

ZAANDAM - Dankzij de inzet van een drugshond heeft de politie vorige week in een woning in Zaandam twintig kilo heroïne ontdekt.

De politie besloot na tips over de mogelijke aanwezigheid van drugs de woning in de Aalbersestraat te doorzoeken. Toen agenten zich met een drugshond bij het huis meldden, waren er twee mannen van 45 en 53 jaar aanwezig.

De drugs, waarschijnlijk heroïne, werden gevonden in een geheime ruimte in de woning. De pakketten waren voorzien van een label met het woord 'kebab' en zaten in tassen. Ook werd er een vuurwapen aangetroffen, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

De twee verdachten zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het bureau.