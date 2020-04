UEFA opnieuw in beraad met bonden en clubs

NYON - De Europese voetbalunie UEFA gaat volgende week donderdag via een videoverbinding opnieuw in gesprek met de 55 lidstaten en vertegenwoordigers van het clubvoetbal. Daarna bespreekt het dagelijkse bestuur van de UEFA de actuele stand van zaken in verband met de coronapandemie, die het voetbal in heel Europa heeft stilgelegd.