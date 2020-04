Sobere installatie nieuwe burgemeester Wormerland: "Dit had ik nooit gedacht"

WORMERLAND - Het had een bijzondere dag moeten worden, maar de installatie van de burgemeester van Wormerland Judith Michel-de Jong is stil en met een handjevol mensen verlopen. Geen gemeenteraad, familie of een feestje na afloop. Het is een groot contrast met eerdere installaties, zoals die van burgemeester Halsema niet lang geleden.

NH Nieuws

De officiële beëdiging vindt pas plaats in de raadsvergadering, maar burgemeester Michel- de Jong mag vanaf vandaag wel beginnen aan zijn taken. Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, laat ons weten: "Wormerland is met zo’n lang proces bezig geweest om de burgemeester te vinden. Benoemd, het koninklijk besluit is binnen. Het is nodig om daar aandacht aan te besteden."

Het was niet de installatie dus Michel-de Jong gedroomd had, maar ze begrijpt de keuze heel goed. De tour door Wormerland zal de komende tijd digitaal plaats moeten vinden en Wormerlanders mogen haar altijd benaderen. Michel-de Jong kijkt naar één ding heel erg uit: "Dat ik iedereen de hand kan schudden, dat we het hele corona-gebeuren achter ons kunnen laten en elkaar een knuffel kunnen geven."