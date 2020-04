Manager Van Lottum druk bezig voor schaatsduo Leerdam/Verweij

HEERENVEEN - Ga er maar aan staan: uitgerekend in een ongekende crisistijd twee schaatsers van naam en faam een nieuwe ploeg bezorgen of misschien zelfs wel in een eigen team onderbrengen. Oud-tennisser John van Lottum is er als manager van Jutta Leerdam en haar levenspartner Koen Verweij maar druk mee.

"Nee, er is nog geen witte rook. We weten nog niet welke kant we opgaan en wat we gaan doen. We zitten er nu middenin en hebben er vertrouwen in", liet Van Lottum weten. "Meer kan ik er op dit moment eigenlijk niet over zeggen."

Leerdam (21) groeide in het afgelopen seizoen uit tot een ware sensatie op de langebaan. De getalenteerde Westlandse pakte namens Team Reggeborgh onder meer de Europese titel en de wereldtitel op de 1000 meter. In Salt Lake City bleef ze half februari met een winnende tijd van 1.11,84 maar een fractie boven het wereldrecord van de Amerikaanse Brittany Bowe (1.11,61).

Na haar imposante seizoen ging Leerdam in gesprek met de teamleiding van Reggeborgh over een mogelijk nieuw contract. Dat leidde echter tot een breuk, die de jeugdige sprintster naar eigen zeggen totaal niet had zien aankomen. Volgens Reggeborgh waren beide partijen er in de onderhandelingen niet uitgekomen. De op social media zeer populaire Leerdam op haar beurt liet echter weten dat ze nooit "eisen" had gesteld.

Verweij (29) kon evenmin rekenen op een nieuw contract bij Reggeborgh, dat zich onder meer wel versterkte met schaatsicoon Ireen Wüst. Daardoor maakt manager Van Lottum nu overuren aan de telefoon. Hij erkent dat de ingrijpende coronacrisis de zaken er zeker niet makkelijker op maakt. "Maar het is net een sportwedstrijd. We doen het met landschap dat nu voorhanden is, op die coronacrisis hebben we toch geen invloed."

Kosta Poltavets, de voormalige bondscoach van Rusland, ziet een hereniging met Verweij best zitten. De Oekraïner, die in Heerenveen woonachtig is, werkte eerder richting de Winterspelen van Pyeongchang 2018 samen met de stoere Noord-Hollander. Verweij veroverde in Zuid-Korea olympisch brons op de massastart en behoorde tot het team dat op de achtervolging brons behaalde.

Een klein, eigen team, met Poltavets als hoofdcoach, en Verweij en Leerdam als gangmakers zou wellicht voor de direct betrokkenen een uitkomst zijn richting Peking 2022. De vraag is echter hoe Van Lottum de financiering van zo'n project rond gaat krijgen nu het coronavirus in de maatschappij en dus ook in de sportwereld diepe gaten heeft geslagen. "We zullen het met de huidige situatie moeten doen en binnen deze kaders bekijken we wat het beste bij ze past", besloot Van Lottum hoopvol.