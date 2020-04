Gaslek in Amstelveen: Beneluxbaan gedeeltelijk gestremd

AMSTELVEEN - Vanwege een gaslek is de Beneluxbaan in Amstelveen gedeeltelijk gestremd.

Inmiddels is netbeheerder Stedin aanwezig om het lek te dichten. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend.

Vlak na het gaslek was de Beneluxbaan enige tijd in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de weg in zuidelijk richting weer toegankelijk. Verkeer richting Amsterdam dient nog wel een andere route te nemen.