Twee coronaspugers veroordeeld tot celstraffen

Een 51-jarige man uit Hoorn moet twee weken brommen omdat hij een agent in het gezicht spuugde. Hierna riep hij: 'Ik heb corona!"

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier