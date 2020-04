Herdenking verzetsstrijders Zwarte Zondag in Sint Pancras afgelast

SINT PANCRAS - De herdenking van de slachtoffers van Zwarte Zondag op 15 april in Sint Pancras is afgelast vanwege het coronavirus. Tijdens deze jaarlijkse herdenking worden de gefusilleerden herdacht bij het monument aan de spoorwegovergang in Sint Pancras.

NH/Tom Jurriaans

Op die bewuste 15 april in 1945 werden twintig gevangenen doodgeschoten bij het spoor in Sint Pancras. De verzetsstrijders kwamen uit de gevangenissen van Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

De executie was een wraakactie van de Duitsers, nadat het ondergronds verzet een spoorbruggetje in Sint Pancras had opgeblazen in een poging het transport van wapentuig van de Duitsers tegen te houden.

Eigen initiatief Omdat de eerstvolgende herdenking nog een jaar op zich laat wachten, hoopt de organisatie dat inwoners van Sint Pancras Zwarte Zondag op eigen initiatief zullen herdenken. Bijvoorbeeld door de vlag halfstok te hangen. Ook is het toegestaan bloemen neer te leggen bij het monument, zolang mensen zich houden aan de coronamaatregelen.

