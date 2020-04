Duo gepakt met lading geroofde Texelse plaats- en straatnaamborden

Dat meldt de Texelse politie op Facebook. Een getuige had de borden in het busje zien liggen en het kenteken doorgegeven aan de politie.

In Den Helder konden kon de auto van de heren aan de kant worden gezet. "In eerste instantie werden er geen borden in de auto aangetroffen maar door goed te kijken werd een dubbele bodem ontdekt. Nadat de bestuurder deze los had geschroefd, werden er zes verkeers- en straatnaamborden ontdekt", aldus de politie.

Van alle borden is de locatie inmiddels vastgesteld. Wat de jongens precies met de borden van plan waren, is niet bekend. De twee hebben een proces-verbaal gekregen.